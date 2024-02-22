Анна Калинская – Кори Гауфф: американка уверенно взяла 1-й сет матча в 1/4 финала Дубая

Завершился первый сет четвертьфинального поединка на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сражается с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф. Первую партию уверенно, со счётом 6:2 взяла Гауфф.

Стартовый сет продлился 43 минуты. В его рамках Гауфф реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных, Калинская — один из трёх. Стоит отметить, что перед заключительным геймом, при счёте 5:2 в пользу Кори Анна брала медицинский тайм-аут.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае.

Победительница матча Калинская — Гауфф в полуфинале турнира в Дубае сразится с его действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).