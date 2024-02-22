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Анна Калинская – Кори Гауфф: американка уверенно взяла 1-й сет матча в 1/4 финала Дубая

Анна Калинская – Кори Гауфф: американка уверенно взяла 1-й сет матча в 1/4 финала Дубая
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Завершился первый сет четвертьфинального поединка на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сражается с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф. Первую партию уверенно, со счётом 6:2 взяла Гауфф.

Стартовый сет продлился 43 минуты. В его рамках Гауфф реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных, Калинская — один из трёх. Стоит отметить, что перед заключительным геймом, при счёте 5:2 в пользу Кори Анна брала медицинский тайм-аут.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае.

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 19:55 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
2 		1
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Победительница матча Калинская — Гауфф в полуфинале турнира в Дубае сразится с его действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).

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