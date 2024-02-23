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Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, обыграв Коккинакиса

Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, обыграв Коккинакиса
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В матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Австралии Танаси Коккинакисом (103-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Зверев в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Коккинакиса шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12.

Лос-Кабос. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 07:35 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Танаси Коккинакис
103
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

В полуфинале соревнований в Лос-Кабосе Зверев встретится с 40-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном. Турнир в Мексике завершится 24 февраля.

Расписание турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Турнирная сетка соревнований
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