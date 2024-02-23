Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, обыграв Коккинакиса
Поделиться
В матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Австралии Танаси Коккинакисом (103-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Зверев в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Коккинакиса шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12.
Лос-Кабос. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 07:35 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
103
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
В полуфинале соревнований в Лос-Кабосе Зверев встретится с 40-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном. Турнир в Мексике завершится 24 февраля.
Комментарии
- 23 февраля 2024
-
09:59
-
09:34
-
08:11
-
02:22
-
00:46
-
00:18
- 22 февраля 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:39
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:43
-
22:25
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:15
-
20:06
-
19:51
-
19:38
-
19:37
-
19:00
-
18:59
-
18:47
Партнерский контент