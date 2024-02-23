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Надаль пропустит «Мастерс» в Майами

Надаль пропустит «Мастерс» в Майами
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на турнире категории ATP Masters 1000 в Майами.

«Моим планам в последние годы приходилось сильно отклоняться от того, чего бы мне хотелось. Моя приоритетная цель — подойти к грунтовому сезону наилучшим из возможных способов. Я надеюсь быть в Индиан-Уэллсе, возможно, я играю там в последний раз, и для меня это очень особенный турнир», — приводит слова бывшей первой ракетки мира Tennis365.

3 марта Надаль примет участие в показательном теннисном матче со второй ракеткой мира соотечественником Карлосом Алькарасом, а потом планирует сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который начнётся 6 марта.
Хардовый турнир Miami Open — 2024 пройдет с 20 по 31 марта.

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