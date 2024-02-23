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«На пути в США». Джокович опубликовал совместное фото с Надалем из самолёта

«На пути в США». Джокович опубликовал совместное фото с Надалем из самолёта
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Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», опубликовал совместную фотографию с 22-кратным победителем «Шлемов» из Испании Рафаэлем Надалем. Фото сделано в самолёте на пути в США, где в марте стартует серия турниров.

Фото: Социальные сети Новака Джоковича

«Отличная компания на пути в США», — подписал Джокович фотографию, отметив аккаунты ATP и турнира в Индиан-Уэллсе.

Пресс-служба ATP отреагировала на пост: «Есть запасной билет? Это дуэт для путешествий нашей мечты».

Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль выступят на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Далее серб сыграет на «Мастерсе» в Майами (20–31 марта), который испанский теннисист пропустит из-за физического состояния.

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