«Потерял дар речи». Меншик — о своём первом выходе в финал турнира ATP

Чешский теннисист Якуб Меншик, 116-я ракетка мира, высказался о своём первом в карьере выходе в финал турнира ATP. Сегодня, 23 февраля, 18-летний спортсмен пробился в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в полуфинале обыграв в трёх сетах француза Гаэля Монфиса.

«Это потрясающе! Надеюсь, это мой не последний финал. Невероятная неделя. Сегодня я играл с Гаэлем, он был великолепен. Знаю, что с ним тяжело играть, особенно когда он хорошо двигается. Я должен был показывать свою лучшую игру в борьбе за каждое очко.

Должен сказать, что это одно из лучших выступлений в моей жизни. Очень рад, что достиг такого уровня в полуфинале, надеюсь, завтра сыграю так же хорошо. Удивительные ощущения от моего первого финала ATP. Я потерял дар речи.

Я сказал Гаэлю, что в детстве много смотрел его матчи по телевизору. Он один из крупнейших шоуменов на корте. Он отличный парень, так что я надеюсь, что в будущем мы ещё сыграем друг с другом. Проводить розыгрыши с ним было весело», — приводит слова Меншика пресс-служба ATP.

В субботу, 24 февраля, спортсмен поборется за титул турнира с 17-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым.