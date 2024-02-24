Серундоло вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в трёх сетах обыграв Лайовича
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, 22-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Спортсмен в своём матче четвертьфинала в трёх сетах обыграл 58-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 22:10 МСК
22
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
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58
Душан Лайович
Д. Лайович
Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. По ходу матча Франсиско Серундоло выполнил один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил две двойные ошибки. На счету Душана Лайовича пять подач навылет, 2 реализованных брейк-пойнта из 14 и одна двойная ошибка.
В полуфинале Франсиско Серундоло сыграет либо с Тьяго Монтейро (Бразилия, 117), либо с Себастьяном Баэсом (Аргентина, 30). Соперник аргентинца определится сегодня, 24 февраля, ночью.
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