Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серундоло вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в трёх сетах обыграв Лайовича

Серундоло вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в трёх сетах обыграв Лайовича
Комментарии

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, 22-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Спортсмен в своём матче четвертьфинала в трёх сетах обыграл 58-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 22:10 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Душан Лайович
58
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. По ходу матча Франсиско Серундоло выполнил один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил две двойные ошибки. На счету Душана Лайовича пять подач навылет, 2 реализованных брейк-пойнта из 14 и одна двойная ошибка.

В полуфинале Франсиско Серундоло сыграет либо с Тьяго Монтейро (Бразилия, 117), либо с Себастьяном Баэсом (Аргентина, 30). Соперник аргентинца определится сегодня, 24 февраля, ночью.

Сетка турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android