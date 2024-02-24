Анна Калинская — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дубае
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Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская встретится с 26-й ракеткой мира, итальянской спортсменкой Ясмине Паолини. Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ясмине Паолини в финале турнира в Дубае.
Дубай (ж). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
40
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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Ясмине Паолини
Я. Паолини
Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.
Отметим, что в случае победы в матче Калинская войдёт в топ-20 рейтинга WTA — займёт 16-ю строчку.
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