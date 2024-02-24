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Стала известна сетка турнира в Сан-Диего, где сыграют Павлюченкова и Блинкова

Состоялась жеребьевка турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 26 февраля по 3 марта. В основную сетку соревнований попали две представительницы России.

52-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 24-ю строчку в рейтинге WTA, начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Синьюй Ван (Китай).

Также с 1/8 финала примет старт в турнире пятая ракетка мира американка Джессика Пегула. Ее соперницей во втором раунде может стать Варвара Грачёва, представляющая Францию. Сменившая гражданство россиянка в 1/16 финала сыграет с победителем квалификации.

Призовой фонд соревнований составляет $922 573. Действующим победителем турнира является чешка Барбора Крейчикова.