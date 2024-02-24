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Прошла жеребьёвка турнира в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Его первым соперником станет россиянин Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан. Отметим, что для Медведева этот турнир станет первым после финала Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Вторым сеяным стал прошлогодний финалист турнира, пятая ракетка мира Андрей Рублёв. Его первым соперником станет 48-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь.

17-й ракетке мира Карену Хачанову вновь предстоит сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным (46-я ракетка мира). Ранее они встречались в полуфинале турнира в Дохе, россиянин одержал победу.

64-й ракетка мира Павел Котов в первом раунде встретится с 33-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.

Призовой фонд турнира составляет $ 2,9 млн. Действующим победителем соревнований является Даниил Медведев.