Калинская — Паолини: итальянка сравняла счёт по сетам в финале турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини во втором сете финального матча турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Текущий счёт — 6:4, 5:7.

Сейчас стартует третья, решающая, партия встречи. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Ясмине Паолини за титул турнира в Дубае.

Отметим, что и Анна Калинская, и Ясмине Паолини играют в своём крупнейшем финале турниров WTA в карьере. Ранее ни одна из спортсменок не выходила в титульный матч турнира категории WTA-1000.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 3,2 млн. В 2023 году победу на соревнованиях одержала представительница Чехии Барбора Крейчикова.