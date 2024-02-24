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Калинская — Паолини: итальянка сравняла счёт по сетам в финале турнира в Дубае

Калинская — Паолини: итальянка сравняла счёт по сетам в финале турнира в Дубае
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Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини во втором сете финального матча турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Текущий счёт — 6:4, 5:7.

Дубай (ж). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:10 МСК
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 5
         
Ясмине Паолини
26
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Сейчас стартует третья, решающая, партия встречи. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Ясмине Паолини за титул турнира в Дубае.

Отметим, что и Анна Калинская, и Ясмине Паолини играют в своём крупнейшем финале турниров WTA в карьере. Ранее ни одна из спортсменок не выходила в титульный матч турнира категории WTA-1000.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 3,2 млн. В 2023 году победу на соревнованиях одержала представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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