Анна Калинская потерпела поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, потерпела поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка в трёх сетах в борьбе уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 5:7.
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Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Анна Калинская выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини семь реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.
Паолини завоевала крупнейший титул в карьере и в понедельник, 26 февраля, станет 14-й ракеткой мира, обновив свою наивысшую позицию. Калинская, в свою очередь, также покажет свой лучший результат в рейтинге WTA, поднявшись на 24-ю строчку.
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