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Анна Калинская потерпела поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае

Анна Калинская потерпела поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае
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Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, потерпела поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка в трёх сетах в борьбе уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

Дубай (ж). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:10 МСК
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Ясмине Паолини
26
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Анна Калинская выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини семь реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

Паолини завоевала крупнейший титул в карьере и в понедельник, 26 февраля, станет 14-й ракеткой мира, обновив свою наивысшую позицию. Калинская, в свою очередь, также покажет свой лучший результат в рейтинге WTA, поднявшись на 24-ю строчку.

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