«Немного не хватило». Селиваненко — о поражении Калинской

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил поражение Анны Калинской, заявив, что она провела отличный турнир и ей совсем немного не хватило до победы.

«Аня провела великолепный турнир, дойдя из отборочных до финала и обыграв по ходу первую ракетку мира. В финале Аня была близка к победе, но немного не хватило. Скорее всего, не хватило опыта больших финалов на таком уровне.

Анна играет в умный и комбинационный теннис. И в Дубае она показала всем, и самой себе в том числе, что имеет все основания претендовать на победы в больших матчах и больших турнирах", — приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня Калинская уступила итальянской теннисистке Ясмине Паолини в финале турнира WTA-1000 в Дубае со счётом 6:4, 5:7, 5:7)