Энди Маррей призвал ATP создать серию турниров в Южной Америке с собственными «Мастерсами»

Британский теннисист Энди Маррей, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде и победитель трёх турниров «Большого шлема», высказал мнение о том, что ATP необходимо создать серию турниров в Южной Америке, а также проводить там турниры серии «Мастерс».

«Непопулярное мнение! Южная Америка должна иметь свою собственную серию турниров в теннисном туре со своей собственной серией «Мастерсов». То, как болельщики поддерживают турниры, просто невероятно. Удивительная атмосфера и теннис явно являются частью их спортивной культуры. Вперёд, ATP!» — написал Маррей в социальной сети.

Напомним, сейчас в Южной Америке не проходит ни одного «Мастерса». Континент принимает турниры в Кордобе и Буэнос-Айресе (Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Лос-Кабосе и Акапулько (Мексика) и Сантьяго (Чили). Все они проходят в феврале.