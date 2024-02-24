Хачанов одолел чешского вундеркинда в финале Дохи-2024! Карен завоевал 6-й титул в карьере

Россиянин во втором матче подряд вытащил затяжной тай-брейк. В Катаре он не отдал соперникам ни одного сета!

На турнире серии ATP-250 в Дохе завершился непростой финал! Трофей соревнований в Катаре разыграли россиянин Карен Хачанов (17-я ракетка мира) и чех Якуб Меншик (116).

Первым подавать вышел Хачанов, отметился тремя эйсами и сразу показал, что давать сопернику свободу в своих геймах он не собирается. Меншик, впрочем, на подаче тоже был неплох, но Карен всё же был более убедителен. В четвёртом гейме россиянин заработал первый брейк-пойнт, но чех благодаря собственной терпеливости и хорошей подаче спас эту мини-партию и не позволил сопернику повести в счёте.

Сложно было Хачанову что-то придумать на подаче Меншика. Ощущалось, что на корте росло напряжение, но ни одному из игроков в первой партии не удавалось подобрать ключ к игре соперника. Всё решилось на тай-брейке, где чех вёл 5:2, но упустил преимущество и несколькими неточностями, а также первой двойной ошибкой довёл счёт до 5:5.

Дальше началась игра характеров. Психологически устойчивее и чуть удачливее на этом тай-брейке оказался Хачанов. Он отыграл четыре сетбола соперника и сам с четвёртой попытки забрал первую партию. С таким же счётом – 14:12 – Карен взял тай-брейк во вчерашнем полуфинале с Алексеем Попыриным.

Карен Хачанов Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Поражение в первой партии немного подкосило Меншика: на старте второй партии он отдал свою подачу, а Хачанов повёл с ранним брейком. Якуб после упущенного гейма продолжил брать свои подачи и противостоять россиянину – всего за матч чех наколотил 17 эйсов – но сил на камбэк в этой встрече у него уже совсем не осталось.

При счёте 3:5 на своей подаче Меншик довёл счёт до 30:30, но проявил присущую ему стойкость и спас этот гейм. Больше чех ничего сделать не смог. Хачанов вышел подавать на матч и сделал всё, чтобы красиво завершить встречу: и молодого соперника по корту погонял, и пару мощных подач на свой счёт записал, и ни одного розыгрыша оппоненту не отдал. 7:6 (12), 6:4 – и титул Дохи достаётся 27-летнему россиянину!

Теннисисты встречались на корте впервые. Для Меншика это был дебютный финал на турнирах ATP. До этого наилучшими достижениями чеха были получение звания второй ракетки мира среди юниоров и финал молодёжного Australian Open — 2022. На пути к решающей стадии в Дохе 18-летний теннисист сенсационно переиграл Андрея Рублёва (6:4, 7:6) и Энди Маррея (7:6, 6:7, 7:6), а также одержал победу над Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4) и Гаэлем Монфисом (6:4, 1:6, 6:3). Интересный факт: всего Якуб сыграл на этом турнире шесть тай-брейков и оказался сильнее в четырёх – один из них он сегодня отдал Карену.

Катарский финал стал для Хачанова восьмым в карьере. До этого он побеждал в пяти решающих стадиях и только на двух турнирах – на Олимпийских играх — 2020 и в Аделаиде-2022 – потерпел поражения. Титул в Дохе станет для Карена шестым. Прошлый трофей россиянин поднимал над головой на прошлогоднем турнире серии ATP-250 в Чжухае.

На пути к триумфу в Дохе Хачанов переиграл Алексея Попырина (7:6, 6:2), Эмиля Руусувуори (3:0, отказ) и Фабиана Марожана (6:4, 7:5). Успешное выступление в Катаре поднимет Карена с 17-й строчки рейтинга на 15-ю.

Наилучшим его результатом было звание восьмой ракетки мира в 2019 году. Меншик же дебютирует в топ-100, поднимется на 29 позиций и займёт 87-е место.

Все титулы Карена Хачанова (6):

2016 — Чэнду;

2018 — Марсель, Кубок Кремля, Париж;

2023 — Чжухай;

2024 — Доха.

Следующим турниром для обоих теннисистов станет «пятисотник» в Дубае. Хачанов в первом раунде сразится с Алексеем Попыриным, которого переиграл в полуфинале Дохи, а Меншик в ОАЭ поборется с Борной Чоричем. Турнир пройдёт с 26 февраля по 2 марта.