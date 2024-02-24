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Как Карен Хачанов сыграл в финале турнира ATP-250 в Дохе против Якуба Меншика: результат, статистика, сетка

Хачанов одолел чешского вундеркинда в финале Дохи-2024! Карен завоевал 6-й титул в карьере
Арина Полуянова
Карен Хачанов
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Россиянин во втором матче подряд вытащил затяжной тай-брейк. В Катаре он не отдал соперникам ни одного сета!

На турнире серии ATP-250 в Дохе завершился непростой финал! Трофей соревнований в Катаре разыграли россиянин Карен Хачанов (17-я ракетка мира) и чех Якуб Меншик (116).

ATP-250. Доха-2024. Турнирная сетка

Первым подавать вышел Хачанов, отметился тремя эйсами и сразу показал, что давать сопернику свободу в своих геймах он не собирается. Меншик, впрочем, на подаче тоже был неплох, но Карен всё же был более убедителен. В четвёртом гейме россиянин заработал первый брейк-пойнт, но чех благодаря собственной терпеливости и хорошей подаче спас эту мини-партию и не позволил сопернику повести в счёте.

Сложно было Хачанову что-то придумать на подаче Меншика. Ощущалось, что на корте росло напряжение, но ни одному из игроков в первой партии не удавалось подобрать ключ к игре соперника. Всё решилось на тай-брейке, где чех вёл 5:2, но упустил преимущество и несколькими неточностями, а также первой двойной ошибкой довёл счёт до 5:5.

Дальше началась игра характеров. Психологически устойчивее и чуть удачливее на этом тай-брейке оказался Хачанов. Он отыграл четыре сетбола соперника и сам с четвёртой попытки забрал первую партию. С таким же счётом – 14:12 – Карен взял тай-брейк во вчерашнем полуфинале с Алексеем Попыриным.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Поражение в первой партии немного подкосило Меншика: на старте второй партии он отдал свою подачу, а Хачанов повёл с ранним брейком. Якуб после упущенного гейма продолжил брать свои подачи и противостоять россиянину – всего за матч чех наколотил 17 эйсов – но сил на камбэк в этой встрече у него уже совсем не осталось.

При счёте 3:5 на своей подаче Меншик довёл счёт до 30:30, но проявил присущую ему стойкость и спас этот гейм. Больше чех ничего сделать не смог. Хачанов вышел подавать на матч и сделал всё, чтобы красиво завершить встречу: и молодого соперника по корту погонял, и пару мощных подач на свой счёт записал, и ни одного розыгрыша оппоненту не отдал. 7:6 (12), 6:4 – и титул Дохи достаётся 27-летнему россиянину!

Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Якуб Меншик
116
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 12 		4
7 14 		6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Теннисисты встречались на корте впервые. Для Меншика это был дебютный финал на турнирах ATP. До этого наилучшими достижениями чеха были получение звания второй ракетки мира среди юниоров и финал молодёжного Australian Open — 2022. На пути к решающей стадии в Дохе 18-летний теннисист сенсационно переиграл Андрея Рублёва (6:4, 7:6) и Энди Маррея (7:6, 6:7, 7:6), а также одержал победу над Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4) и Гаэлем Монфисом (6:4, 1:6, 6:3). Интересный факт: всего Якуб сыграл на этом турнире шесть тай-брейков и оказался сильнее в четырёх – один из них он сегодня отдал Карену.

Катарский финал стал для Хачанова восьмым в карьере. До этого он побеждал в пяти решающих стадиях и только на двух турнирах – на Олимпийских играх — 2020 и в Аделаиде-2022 – потерпел поражения. Титул в Дохе станет для Карена шестым. Прошлый трофей россиянин поднимал над головой на прошлогоднем турнире серии ATP-250 в Чжухае.

На пути к триумфу в Дохе Хачанов переиграл Алексея Попырина (7:6, 6:2), Эмиля Руусувуори (3:0, отказ) и Фабиана Марожана (6:4, 7:5). Успешное выступление в Катаре поднимет Карена с 17-й строчки рейтинга на 15-ю.

Наилучшим его результатом было звание восьмой ракетки мира в 2019 году. Меншик же дебютирует в топ-100, поднимется на 29 позиций и займёт 87-е место.

Все титулы Карена Хачанова (6):

2016 — Чэнду;
2018 — Марсель, Кубок Кремля, Париж;
2023 — Чжухай;
2024 — Доха.

Следующим турниром для обоих теннисистов станет «пятисотник» в Дубае. Хачанов в первом раунде сразится с Алексеем Попыриным, которого переиграл в полуфинале Дохи, а Меншик в ОАЭ поборется с Борной Чоричем. Турнир пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

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