Джейми Маррей: я чувствую, что парный разряд теряет свою ценность в туре

Бывшая первая ракетка мира в паре Джейми Маррей заявил, что соревнования в парном разряде становятся неинтересными для теннисистов.

«Я чувствую, что парный разряд теряет свою ценность в туре. Я не знаю, что будет в итоге, но думаю, что мы выбрали не самый лучший путь. Такое ощущение, что ситуация усугубляется, и в конце концов люди просто скажут: «Отстой, нам это не нужно. Это просто нам ничего не даёт». Немного внимания к парному разряду и ценность тура могла бы повыситься. Я отправил им документ со всеми проблемами, которые я вижу. И вещами, которые не требуют денежных вложений для изменения ситуации», — приводит слова Маррея The Tennis Letter.

В декабре прошлого года Джейми Маррей стал директором турнира ATP-500 в Queen’s Club, сообщает.