Хачанов: «Большая четвёрка» была на голову выше всех. Синнер и Алькарас не так впереди

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, оценил уровень конкуренции в мужском туре на текущий момент.

«Раньше «Большая четверка» – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей – была на голову выше остальных. Была большая разница в уровне. А сейчас мне кажется, что… Да, Алькарас и Синнер впереди, но не настолько. Вот мои ощущения. Будет всё интереснее и интереснее наблюдать за тем, кто будет доминировать. Хотя, конечно, Новак всё ещё играет (смеётся)», – приводит слова теннисиста французское издание L’Équipe.

Напомним, 20-летний испанец Карлос Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (US Open — 2022 и Уимблдон — 2023), а 22-летний итальянец Янник Синнер выиграл Australian Open — 2024.