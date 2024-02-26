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Калинская объявила о сотрудничестве с американским брендом одежды

Калинская объявила о сотрудничестве с американским брендом одежды
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская объявила о сотрудничестве с американским брендом alo, который занимается производством одежды для йоги и фитнеса.

«Спасибо alo за приглашение и поздравляю с вашей первой продукцией на мне!» — написала Калинская в своих соцсетях.

На прошлой неделе Калинская уступила в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) итальянской теннисистке, 26-й ракетке мира Жасмин Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. На пути к финалу она обыграла двух теннисисток из топ-3. В четвертьфинальном матче Калинская сломила сопротивление третьей ракетки мира из США Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:2), а в полуфинале переиграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек (6:4, 6:4). Россиянка начинала турнир с квалификации.

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