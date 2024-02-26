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Рейтинг ATP, 26 февраля: Хачанов поднялся на 15-е место

Рейтинг ATP, 26 февраля: Хачанов поднялся на 15-е место
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг. Российский теннисист Карен Хачанов после победы на турнире в Дохе (Катар) поднялся на две строчки и теперь находится на 15-м месте рейтинга.

Первая десятка лидеров мирового тенниса осталась без изменений. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили четвёртое и пятое место соответственно.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 26 февраля:
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.
3. Янник Синнер (Италия) — 8270.
4. Даниил Медведев (Россия) — 8015.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 5110.
6. Александр Зверев (Германия) — 5085.
7. Хольгер Руне (Дания) — 3700.
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3395.
9. Алекс де Минор (Австралия) — 3210.
10. Тейлор Фритц (США) — 3150.

15 (+2). Карен Хачанов (Россия) — 2260…
39 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080…
40 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
63 (+1). Павел Котов (Россия) — 878.

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