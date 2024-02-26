Рейтинг ATP, 26 февраля: Хачанов поднялся на 15-е место

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг. Российский теннисист Карен Хачанов после победы на турнире в Дохе (Катар) поднялся на две строчки и теперь находится на 15-м месте рейтинга.

Первая десятка лидеров мирового тенниса осталась без изменений. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили четвёртое и пятое место соответственно.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 26 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.

3. Янник Синнер (Италия) — 8270.

4. Даниил Медведев (Россия) — 8015.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 5110.

6. Александр Зверев (Германия) — 5085.

7. Хольгер Руне (Дания) — 3700.

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3395.

9. Алекс де Минор (Австралия) — 3210.

10. Тейлор Фритц (США) — 3150.

15 (+2). Карен Хачанов (Россия) — 2260…

39 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080…

40 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

63 (+1). Павел Котов (Россия) — 878.