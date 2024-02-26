Джокович вместе с сыном посетил матч «Интер Майами», за который выступает Месси

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч футбольного клуба «Интер Майами» вместе с сыном Стефаном.

Матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с Лос-Анджелес Гэлакси», прошёл сегодня, 26 февраля, на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе (США). Встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе «Интер Майами» гол забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Напомним, ближайший турнир, на который заявлен Джокович, пройдёт в Индиан-Уэллсе с 6 по 17 марта. Позже сербский теннисист планирует выступить на другом турнире серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта. Ранее в этом сезоне Джоковичу не удалось защитить титул чемпиона Australian Open.