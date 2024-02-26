«Мы добились ничьей благодаря гению Месси». Тренер «Интер Майами» — об игре с «Гэлакси»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал ничейный результат в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча завершилась со счётом 1:1. Клуб Дэвида Бекхэма смог уйти от поражения благодаря голу аргентинца Лионеля Месси на 90+2-й минуте.

«Я думаю, что во втором тайме мы играли лучше, у нас были моменты, соперник забивал на контратаках, но потом у нас появилась индивидуальность, чтобы продолжить поиски гола. Мы добились ничьей благодаря гению Лео Месси», — приводит слова Мартино сайт «Интер Майами».

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.