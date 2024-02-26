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«Мы добились ничьей благодаря гению Месси». Тренер «Интер Майами» — об игре с «Гэлакси»

«Мы добились ничьей благодаря гению Месси». Тренер «Интер Майами» — об игре с «Гэлакси»
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал ничейный результат в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча завершилась со счётом 1:1. Клуб Дэвида Бекхэма смог уйти от поражения благодаря голу аргентинца Лионеля Месси на 90+2-й минуте.

США - Major League Soccer . МЛС
26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Йовелич – 75'     1:1 Месси – 90+2'    
Удаления: Delgado – 87' / нет

«Я думаю, что во втором тайме мы играли лучше, у нас были моменты, соперник забивал на контратаках, но потом у нас появилась индивидуальность, чтобы продолжить поиски гола. Мы добились ничьей благодаря гению Лео Месси», — приводит слова Мартино сайт «Интер Майами».

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.

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