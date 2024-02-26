«Живём в лицемерном мире». Дядя Надаля — о критике Рафаэля за работу с Саудовской Аравией

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о критике в адрес своего племянника за соглашение с Саудовской Аравией. В январе стало известно, что Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.

«Думаю, мы живём в чрезмерно лицемерном мире. Как можно улучшить ситуацию в Саудовской Аравии, бойкотируя страну или не помогая её молодёжи? Это то же самое, что сделали американцы в эпоху Франко, частично включив нас в план Маршалла. Они считали, что Франко и его режим — это одно, а граждане — другое.

Рафа верит, что может помочь изменить и улучшить ситуацию. Моему племяннику предложили привлечь молодых людей к занятиям спортом в этой стране. Его вклад может быть положительным, поэтому Рафаэль принял такое решение. Я никогда не говорю ему, что нужно делать. Каждый поступает так, как считает нужным», — приводит слова Тони Надаля El Mundo.