Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Живём в лицемерном мире». Дядя Надаля — о критике Рафаэля за работу с Саудовской Аравией

«Живём в лицемерном мире». Дядя Надаля — о критике Рафаэля за работу с Саудовской Аравией
Аудио-версия:
Комментарии

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о критике в адрес своего племянника за соглашение с Саудовской Аравией. В январе стало известно, что Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.

«Думаю, мы живём в чрезмерно лицемерном мире. Как можно улучшить ситуацию в Саудовской Аравии, бойкотируя страну или не помогая её молодёжи? Это то же самое, что сделали американцы в эпоху Франко, частично включив нас в план Маршалла. Они считали, что Франко и его режим — это одно, а граждане — другое.

Рафа верит, что может помочь изменить и улучшить ситуацию. Моему племяннику предложили привлечь молодых людей к занятиям спортом в этой стране. Его вклад может быть положительным, поэтому Рафаэль принял такое решение. Я никогда не говорю ему, что нужно делать. Каждый поступает так, как считает нужным», — приводит слова Тони Надаля El Mundo.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android