Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потерпел поражение в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Соперником российского теннисиста был американец Себастьян Корда, занимающий 33-е место в рейтинге ATP. Матч, продолжавшийся 55 минут, завершился со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста. Котов сделал один эйс и допустил две двойные ошибки, его соперник семь раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку.
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В матче второго круга турнира в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 2 941 785 Себастьян Корда встретится с победителем встречи 19-й ракетки мира Адриана Маннарино из Франции и нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (75-я ракетка мира).
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