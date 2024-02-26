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Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Дубае

Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Дубае
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Российский теннисист Павел Котов, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потерпел поражение в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Соперником российского теннисиста был американец Себастьян Корда, занимающий 33-е место в рейтинге ATP. Матч, продолжавшийся 55 минут, завершился со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста. Котов сделал один эйс и допустил две двойные ошибки, его соперник семь раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 13:15 МСК
Павел Котов
63
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Себастьян Корда
33
США
Себастьян Корда
С. Корда

В матче второго круга турнира в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 2 941 785 Себастьян Корда встретится с победителем встречи 19-й ракетки мира Адриана Маннарино из Франции и нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (75-я ракетка мира).

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