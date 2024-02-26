Бублик на эмоциях разломал ракетку после досадного промаха на старте турнира в Дубае

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В нём Александр встречается с 65-й ракеткой мира чехом Томашом Махачем (Q).
Бублик на эмоциях разломал ракетку. Инцидент произошёл в первой партии поединка. Александр проиграл свою подачу при счёте 2:4, а впоследствии отдал и сет 2:6. В решающем розыгрыше седьмого гейма казахстанец пробил сильно, но попал в сетку. Это и вызвало у него всплеск эмоций.
В данный момент Бублик и Махач играют решающий тай-брейк встречи. После проигранного стартового сета (2:6) Александр выиграл второй со счётом 6:3.
Соревнования в Дубае продлятся до 2-го марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|6
- 26 февраля 2024
-
17:57
-
17:53
-
16:44
-
15:48
-
15:41
-
15:14
-
14:59
-
14:44
-
14:17
-
13:25
-
12:49
-
12:34
-
12:09
-
11:38
-
11:24
-
10:27
-
09:59
-
09:53
-
09:42
-
09:37
-
02:21
-
01:08
-
00:36
-
00:30
- 25 февраля 2024
-
23:11
-
22:20
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
18:57
-
18:51
-
17:49
-
17:43
-
15:55
-
15:12