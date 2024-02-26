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Бублик на эмоциях разломал ракетку после досадного промаха на старте турнира в Дубае

Бублик на эмоциях разломал ракетку после досадного промаха на старте турнира в Дубае
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23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В нём Александр встречается с 65-й ракеткой мира чехом Томашом Махачем (Q).

Бублик на эмоциях разломал ракетку. Инцидент произошёл в первой партии поединка. Александр проиграл свою подачу при счёте 2:4, а впоследствии отдал и сет 2:6. В решающем розыгрыше седьмого гейма казахстанец пробил сильно, но попал в сетку. Это и вызвало у него всплеск эмоций.

В данный момент Бублик и Махач играют решающий тай-брейк встречи. После проигранного стартового сета (2:6) Александр выиграл второй со счётом 6:3.

Соревнования в Дубае продлятся до 2-го марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 16:10 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 6
         
Томаш Махач
65
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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