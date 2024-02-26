Бублик на эмоциях разломал ракетку после досадного промаха на старте турнира в Дубае

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В нём Александр встречается с 65-й ракеткой мира чехом Томашом Махачем (Q).

Бублик на эмоциях разломал ракетку. Инцидент произошёл в первой партии поединка. Александр проиграл свою подачу при счёте 2:4, а впоследствии отдал и сет 2:6. В решающем розыгрыше седьмого гейма казахстанец пробил сильно, но попал в сетку. Это и вызвало у него всплеск эмоций.

В данный момент Бублик и Махач играют решающий тай-брейк встречи. После проигранного стартового сета (2:6) Александр выиграл второй со счётом 6:3.

Соревнования в Дубае продлятся до 2-го марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.