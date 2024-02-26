«Это стало ключом к победе». Хачанов — о том, что помогло ему завоевать титул в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов отлично выступил на турнире серии ATP-250 в Дохе, провёл классные матчи, не отдал соперникам ни одного сета и завоевал титул. По ходу соревнований Карен делился мнением о разнице поколений в мужском туре, игроках с одноручным бэкхендом и юном сопернике по решающему матчу.

«В топ-10 нет одноручного бэкхенда? Сейчас другая реальность»

На первой пресс-конференции перед началом турнира Хачанову задали пару насущных вопросов об изменениях в топ-10 и разнице нынешних поколений.

– С прошлой недели в топ-10 нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом. Это вас удивляет? Ожидали чего-то подобного?

– Честно говоря, я об этом даже не думал (улыбается). Всё случается впервые. Прошло много лет с тех пор, как в топ-10 находился минимум один игрок с одноручным бэкхендом, но сейчас другая реальность. Рано или поздно кто-то в десятку вернётся, вот и всё. Здесь не о чем много размышлять.

– Хочу также спросить о вашем поколении игроков. У вас на всех есть один титул ТБШ, который выиграл Даниил Медведев. У более молодых игроков, таких как Янник Синнер, Карлос Алькарас и Хольгер Руне, тем временем уже в сумме три трофея. Как думаете, чем отличаются ваши поколения? Дело в менталитете?

– Тут всего понемногу: менталитет, навыки, способность делать определённые вещи. Это как пазл. Нет чего-то одного, что есть у них, но отсутствует у нас. Наше поколение находится в туре уже давно, но в ближайшие 10, 20 или 30 лет появятся ещё новые игроки, которые будут показывать отличные результаты в молодом возрасте. Может, это такая эволюция тенниса.

Однако в то же время мы оглядываемся в прошлое и видим так много игроков, выигрывавших турниры «Большого шлема» в 16–17 лет и выступавших до нашего поколения, до Новака, Роджера и Рафы. А затем эти трое парней пришли и выиграли все ТБШ в следующие 20 лет. После этого победил Даниил, а следом за ним – Алькарас и Синнер. Будет интересно посмотреть, кто займёт эти места в будущем и как будет развиваться конкуренция между поколениями в ближайшие годы.

– Вы можете сказать, что молодые игроки сделали равным уровень игры не только для своего поколения, но и для вашего, особенно на крупных турнирах?

– Я бы сказал, что разница между игроками сейчас не очень существенная. Например, когда я играл против Новака, Рафы и Роджера, я был близок к победе в нескольких играх, а в одном финале я даже переиграл Джоковича (финал «Мастерса» в Париже-2018. – Прим. «Чемпионата»). Хотя и сделал это только один раз.

Когда выходишь на матчи против таких соперников, понимаешь, что они играют отлично, но и у тебя всегда есть шанс на победу. Иногда думаешь: да, они играют лучше и, скажем, даже обыгрывали меня пару раз, но и я в ответ, например, несколько раз одолевал Синнера.

Однако в матчах против Рафы, Роджера и Новака чувствуешь немного другое напряжение и давление. Ощущение, будто у них есть ответ на любое твоё действие. Не говорю, что у Алькараса или Синнера нет такого, они тоже играют невероятно. Однако разница между нашими с ними поколениями всё же не так ощутима.

Карен Хачанов Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

«Подготовка к финалу? Не нужно слишком усложнять»

После победы над Алексеем Попыриным в полуфинале Карен ещё не знал, с кем он встретится в решающем матче. Однако ему всё же задали пару вопросов о потенциальной встрече с сенсацией этого турнира – Якубом Меншиком.

– Вы находитесь в одной победе от того, чтобы поднять над головой свой первый трофей здесь, в Дохе. Как планируете готовиться к финалу против Монфиса или Меншика?

— Готовиться буду одинаково к любому сопернику. Я уже был в похожей ситуации, играл финалы, выигрывал титулы. Морально буду готовиться одинаково, вне зависимости от того, кто будет моим оппонентом. Единственная разница будет заключаться в том, как именно мне играть против одного из этих игроков. В то же время финал – это всегда встреча двух лучших теннисистов недели.

Думаю, здесь не о чем особо думать. Нужно просто выйти на корт и попытаться показать свой лучший теннис, а победит сильнейший. Вот и всё: не нужно слишком усложнять.

Якуб Меншик Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

– Можете рассказать немного о Меншике? Смотрели когда-нибудь его матчи?

– Нет, раньше не видел. Впервые я услышал о нём на US Open, затем видел на Australian Open. Кажется, он там победил Шаповалова (в первом круге AO со счётом 6:3, 7:5, 7:5. – Прим. «Чемпионата»). Основное услышал о нём здесь, в Дохе.

Я видел несколько его геймов и матчей – с Марреем, например, или концовку встречи с Андреем [Рублёвым]. Посмотрю перед финалом ещё немного и поговорю о нём со своим тренером.

– Когда вам приходится играть против молодого теннисиста, за которым вы раньше, вероятно, не следили, как готовитесь к матчу с ним? Особенно если учитывать, что он юн и наверняка много раз наблюдал за вашей игрой по телевизору.

– Он (Меншик) уже сыграл несколько матчей ранее, верно? Так что уже есть на что в его игре посмотреть. Если бы я играл здесь с ним в первом круге, возможно, всё было бы по-другому. Да и этот парень уже входит в топ-100. Это не то же самое, что играть, например, с теннисистом, играющим челленджеры, которого ты раньше совсем не видел.

Здесь он уже обыграл Андрея [Рублёва] и Энди [Маррея], а сейчас играет против Гаэля [Монфиса]. Этот парень показывает хороший теннис. Он замотивирован, о чём сам говорил тут в интервью. Он верит в себя. Если он победит в полуфинале, то он хоть и будет настроен решительно, но станет нервничать – это невозможно скрыть, играя свой дебютный финал. Так что я просто постараюсь в этом финале показать свой лучший теннис.

«Успел изучить уязвимые места в игре Меншика? Конечно, у меня был план»

После победы над 18-летним чехом в финале Хачанов всё же признался, что кое-какой план на игру с Меншиком у него был припасён.

– Отличный матч! Якуб не заработал ни одного брейк-пойнта на вашей подаче. Можно сказать, что именно она – подача – стала ключевой в этой встрече?

– Да, это точно. Когда два агрессивных игрока следят за своей и без того хорошей подачей, это оказывает большое влияние. Я действительно хорошо подавал сегодня и заботился не только о том, как подать эйс, но и о том, как сыграть следующим ударом после каждой подачи. Думаю, это стало решающим моментом в игре.

Мы можем сказать, что всё дело в подаче, но посмотрите: я сделал лишь один брейк во втором сете. Так что я бы сказал, что всё зависит от разницы всего в несколько решающих очков.

– Поздравляю, Карен! У вас был какой-то план на этот матч? Успели изучить особенно уязвимые места в игре Якуба?

– Конечно, у меня был план. Когда играешь против такого агрессивного игрока, важно принять как можно больше его подач – особенно таких, как в первом сете, когда он подавал 76% первым мячом. В такой ситуации нужно просто хорошо делать свою работу и ждать шанса.

В то же время я думал о том, что он сыграл довольно много матчей и, возможно, устал физически, поэтому я лучше контролировал игру в затяжных розыгрышах. Я больше гонял его и играл агрессивно, чтобы ему не доставались лёгкие очки. Думаю, это стало ещё одним ключом к победе.