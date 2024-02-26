Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Попырин снялся с турнира в Дубае. В первом раунде Хачанов сыграет с Ван Ашем

Попырин снялся с турнира в Дубае. В первом раунде Хачанов сыграет с Ван Ашем
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин снялся с турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). О причинах такого решения пока не сообщается.

Напомним, в первом раунде австралиец должен был сыграть с 15-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Однако после снятия Попырина его место в сетке займёт 72-я ракетка мира Люка Ван Аш (Франция, LL), который уступил в финале квалификации немцу Максимильяну Мартереру (96).

Отметим, что Хачанов и Ван Аш ни разу не встречались на корте. На прошлой неделе Хачанов в финале турнира ATP-250 в Дохе обыграл чеха Якуба Меншика. Для россиянина этот титул стал первым в сезоне и шестым в карьере.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 2,9 млн. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

Материалы по теме
Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android