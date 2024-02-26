Попырин снялся с турнира в Дубае. В первом раунде Хачанов сыграет с Ван Ашем

38-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин снялся с турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). О причинах такого решения пока не сообщается.

Напомним, в первом раунде австралиец должен был сыграть с 15-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Однако после снятия Попырина его место в сетке займёт 72-я ракетка мира Люка Ван Аш (Франция, LL), который уступил в финале квалификации немцу Максимильяну Мартереру (96).

Отметим, что Хачанов и Ван Аш ни разу не встречались на корте. На прошлой неделе Хачанов в финале турнира ATP-250 в Дохе обыграл чеха Якуба Меншика. Для россиянина этот титул стал первым в сезоне и шестым в карьере.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 2,9 млн. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.