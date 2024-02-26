Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира в Дубае

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал непростую победу на старте турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 2 941 785.

В матче первого круга Бублик (7) со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграл 65-ю ракетку мира чеха Томаша Махача (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут.

В рамках встречи Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Махача три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика в Дубае станет победитель матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Абедалла Шелбайх (Иордания, WC).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.