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Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира в Дубае

Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира в Дубае
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23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал непростую победу на старте турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 2 941 785.

В матче первого круга Бублик (7) со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграл 65-ю ракетку мира чеха Томаша Махача (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 16:10 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7 7
6 		3 6 5
         
Томаш Махач
65
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

В рамках встречи Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Махача три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика в Дубае станет победитель матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Абедалла Шелбайх (Иордания, WC).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

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