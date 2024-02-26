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Андрей Рублёв проиграл китайцу Чжичжэню 1-й сет матча 1-го круга турнира в Дубае

Андрей Рублёв проиграл китайцу Чжичжэню 1-й сет матча 1-го круга турнира в Дубае
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Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Соперником Рублёва на старте стал 46-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь. Партию, продлившуюся 44 минуты, со счётом 7:6 (7:4) выиграл Чжичжэнь.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 18:25 МСК
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		2
6 4 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Андрей обыгрывал Чжана во втором круге турнира в Астане-2022, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился в основную сетку через квалификацию.

Победитель матча Рублёв — Чжичжэнь во втором круге сразится либо с итальянцем Лоренцо Сонего, либо с французом Артуром Казо (Q).

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