Надаль был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса. Он держал сына на руках и мило обнимал жену

В Сети появились трогательные кадры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с женой Марией Перелло и сыном Рафаэлем. Папарацци застали чету Надалей в аэропорту Лос-Анджелеса, оттуда команда теннисиста улетела в Индиан-Уэллс.

На кадрах Рафаэль раздаёт автографы с сыном на руках, а также мило обнимается с супругой.

Вскоре, 3 марта, Надаль примет участие в выставочном матче, где сыграет с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира соотечественником Карлосом Алькарасом. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе.

Уже к 6 марта Надаль вернётся в Индиан-Уэллс, где впервые сыграет в официальном матче впервые после паузы. Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.