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Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего

Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего
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55-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, проиграла в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Соперницей Грачёвой была немецкая теннисистка Юле Нимайер, занимающая 126-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу немки. Матч продолжался 1 час. Варвара Грачёва сделала четыре эйса и не допустила четыре двойные ошибки. Юле Нимайер один раз подала навылет и совершила две двойные ошибки.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 01:20 МСК
Юле Нимайер
126
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Варвара Грачёва
55
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

В матче второго круга турнира в Сан-Диего Юле Ниайер встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Призовой фонд соревнований в Сан-Диего составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.

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