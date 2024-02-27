Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего

55-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, проиграла в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
Соперницей Грачёвой была немецкая теннисистка Юле Нимайер, занимающая 126-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу немки. Матч продолжался 1 час. Варвара Грачёва сделала четыре эйса и не допустила четыре двойные ошибки. Юле Нимайер один раз подала навылет и совершила две двойные ошибки.
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В матче второго круга турнира в Сан-Диего Юле Ниайер встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Призовой фонд соревнований в Сан-Диего составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.
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