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Легечка вышел во второй круг турнира в Дубае

Легечка вышел во второй круг турнира в Дубае
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Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), успешно начал выступления в одиночном разряде турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Соперником чеха в матче первого круга соревнований был венгерский теннисист Мартон Фучович (77-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Легечки. Чешский теннисист выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Его соперник дважды подал навылет и сделал четыре двойные.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 13:10 МСК
Иржи Легечка
36
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Мартон Фучович
77
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Во втором круге соревнований в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 2 941 785 Легечка встретится с победителем игры между французом Люкой Ван Ашем (72-е место в рейтинге ATP) и 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым.

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