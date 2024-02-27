Легечка вышел во второй круг турнира в Дубае

Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), успешно начал выступления в одиночном разряде турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Соперником чеха в матче первого круга соревнований был венгерский теннисист Мартон Фучович (77-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Легечки. Чешский теннисист выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Его соперник дважды подал навылет и сделал четыре двойные.
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
Во втором круге соревнований в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 2 941 785 Легечка встретится с победителем игры между французом Люкой Ван Ашем (72-е место в рейтинге ATP) и 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым.
- 27 февраля 2024
-
16:30
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:18
-
14:25
-
13:56
-
13:38
-
13:15
-
12:34
-
12:26
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:02
-
09:46
-
07:42
-
04:48
-
00:41
-
00:38
-
00:08
- 26 февраля 2024
-
23:56
-
23:38
-
23:19
-
23:19
-
23:16
-
22:56
-
22:37
-
22:22
-
22:14
-
21:51
-
21:37
-
21:29
-
21:04