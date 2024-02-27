Легечка вышел во второй круг турнира в Дубае

Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий 36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), успешно начал выступления в одиночном разряде турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Соперником чеха в матче первого круга соревнований был венгерский теннисист Мартон Фучович (77-я ракетка мира). Поединок, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Легечки. Чешский теннисист выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Его соперник дважды подал навылет и сделал четыре двойные.

Во втором круге соревнований в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 2 941 785 Легечка встретится с победителем игры между французом Люкой Ван Ашем (72-е место в рейтинге ATP) и 15-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым.