Американского теннисиста Канию дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) объявило о дисквалификации американского теннисиста Кейси Кании за нарушение антидопинговых правил.

Сообщается, что в августе 2023 года на турнире серии «челленджер» в Кэри (США) 21-летний теннисист сдал анализ, в котором были обнаружены следы каннабиса. При этом у спортсмена не было специального разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Кания потребовал вскрытия пробы Б, которая также оказалась положительной.

Однако в ITIA посчитали, что нарушение произошло ненарочно, поэтому срок дисквалификации составил два года вместо положенных четырёх. Срок дисквалификации Кании завершится 1 февраля 2026 года.

На данный момент теннисист занимает 1353-е место в рейтинге ATP. Наивысшей позицией игрока является 1317-я строчка.