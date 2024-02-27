Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американского теннисиста Канию дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса

Американского теннисиста Канию дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса
Аудио-версия:
Комментарии

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) объявило о дисквалификации американского теннисиста Кейси Кании за нарушение антидопинговых правил.

Сообщается, что в августе 2023 года на турнире серии «челленджер» в Кэри (США) 21-летний теннисист сдал анализ, в котором были обнаружены следы каннабиса. При этом у спортсмена не было специального разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Кания потребовал вскрытия пробы Б, которая также оказалась положительной.

Однако в ITIA посчитали, что нарушение произошло ненарочно, поэтому срок дисквалификации составил два года вместо положенных четырёх. Срок дисквалификации Кании завершится 1 февраля 2026 года.

На данный момент теннисист занимает 1353-е место в рейтинге ATP. Наивысшей позицией игрока является 1317-я строчка.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android