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Камилла Рахимова одолела Викмайер и вышла в 1/8 финала турнира в Остине

Камилла Рахимова одолела Викмайер и вышла в 1/8 финала турнира в Остине
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94-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Остине (США).

В матче 1/16 финала Рахимова со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) обыграла 87-ю ракетку мира бельгийку Янину Викмайер. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 8 минут.

Остин. 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 19:40 МСК
Камилла Рахимова
94
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7 7
3 		7 7 6 5
         
Янина Викмайер
87
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер

По ходу встречи Рахимова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Викмайер один эйс, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующей соперницей Камиллы Рахимовой в Остине станет француженка Диан Парри, которая в своём матче переиграла соотечественницу Джессику Понше.

Призовой фонд турнира в Остине составляет $ 232 244.

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