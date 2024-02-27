Камилла Рахимова одолела Викмайер и вышла в 1/8 финала турнира в Остине
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94-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Остине (США).
В матче 1/16 финала Рахимова со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) обыграла 87-ю ракетку мира бельгийку Янину Викмайер. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 8 минут.
Остин. 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 19:40 МСК
94
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
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|6 5
87
Янина Викмайер
Я. Викмайер
По ходу встречи Рахимова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Викмайер один эйс, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.
Следующей соперницей Камиллы Рахимовой в Остине станет француженка Диан Парри, которая в своём матче переиграла соотечественницу Джессику Понше.
Призовой фонд турнира в Остине составляет $ 232 244.
Комментарии
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