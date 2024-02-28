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17-летний Жоао Фонсека назвал своего кумира в теннисе

17-летний Жоао Фонсека назвал своего кумира в теннисе
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Чемпион юношеского US Open — 2023 17-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о кумире детства в теннисе.

«Когда я был ребёнком, я носил все возможные футболки Федерера. Я был его большим фанатом. Все в моей семье любили Роджера, моя мама тоже его фанатка. Однако в детстве я не особо следил за теннисом. Например, я не смотрел финал Уимблдона 2019 года, в котором играли Джокович и Федерер. Я не очень любил смотреть теннис. Да, теперь я жалею об этом, но тогда мне это не очень нравилось», — приводит слова Фонсеки UOL.

Напомним, ранее Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, одержавшим победу на турнире ATP. На турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро бразильский теннисист дошёл до четвертьфинала.

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