Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: россиянин неожиданно проиграл первый сет матча в Дубае

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева (1) с 48-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Партия продлилась 46 минут и осталась за Сонего (6:3). В её рамках итальянец реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных, а титулованный россиянин — один из шести.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Дубае.

По личным встречам с Сонего Медведев ведёт со счётом 2-0. Обе победы он одержал в прошлом году — правда, в Аделаиде Сонего снялся, уступая 6:7 (6), 1:2. Второй матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло — 6:3, 6:2 в пользу Даниила.

Медведев — действующий чемпион турнира в Дубае. Для него это первый турнир после поражения от Янника Синнера в финале Australian Open.