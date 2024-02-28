Рублёв вышел в 1/4 финала Дубая. Хачанов упустил 5 матчболов и прервал серию из пяти побед

В среду, 28 февраля, на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) проходят игры второго раунда. До этой стадии добрались трое российских теннисистов: действующий чемпион турнира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, Андрей Рублёв (2) и Карен Хачанов (4). И если матч Медведева вынесли на вечер, то Рублёв и Хачанов свои поединки провели в дневную сессию. Первым на корт вышел Андрей, который в первом круге одержал непростую победу над китайцем Чжан Чжичжэнем.

В соперниках у Рублёва оказался 21-летний квалифаер Артур Казо. В первом круге французский теннисист, занимающий 86-е место в рейтинге ATP, довольно неожиданно обыграл Лоренцо Музетти — 6:4, 7:6. Что касается его очных встреч с Андреем, тот тут перевес был на стороне россиянина. Он выиграл в первом круге US Open — 2023: 6:4, 7:6 (7:5), 6:1. Сегодня Андрей одержал вторую победу.

Казо понадобилось какое-то время, чтобы найти свою подачу, и Рублёв тут же этим воспользовался. Россиянин в первом же гейме сделал брейк и в дальнейшем уверенно держал подачу — француз даже на брейк-пойнты ни разу не вышел. Подавал Артур действительно здорово: в одном только первом сете у него было целых 10 эйсов! Но для победы в партии этого было мало. В 10-м гейме Андрей реализовал второй сетбол — 6:4 за 37 минут.

Во втором сете соперники спокойно брали свои геймы — надо сказать, особенно хорош был форхенд Рублёва. Решающий шаг к победе россиянин сделал в восьмом гейме, в котором француз стал ошибаться в розыгрышах на своей подаче. На втором брейк-пойнте Андрей красиво пробил навылет и повёл 4:3 с брейком. При 5:3 Рублёв упустил двойной матчбол на приёме, но в следующем гейме, подавая на матч, не дал возможности сопернику отыграться — 6:4, 6:4 за 1 час 19 минут. В этой партии и у Андрея стали проходить эйсы (пять, а всего за матч — семь). А Казо не спасли 16 подач навылет за всю игру.

«Артур подавал очень хорошо, особенно в начале матча. Мне повезло в первом гейме, когда я угадал направление его удара. У меня получилось отбиться, и это придало уверенности. Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе.

Всегда хорошо побеждать в двух сетах. Особенно сейчас, когда особо нет времени на отдых и нужно быть готовым на следующий день. Так получаешь больше времени на восстановление. Посмотрим завтра, насколько хорошее у меня состояние», — сказал Рублёв после матча.

В четвертьфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем встречи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

А чуть позже свой матч провёл Хачанов, который в первом круге одержал уверенную победу над лаки-лузером Люка Ван Ашем. В соперники ему достался 22-летний чех Иржи Легечка, 36-я ракетка мира. В первом раунде Легечка лишь в трёх сетах прошёл венгерского квалифаера Мартона Фучовича. В личных встречах было 2-0 в пользу Хачанова. Карен выиграл у Иржи оба матча в 2023-м: на «Мастерсе» в Майами и в Вене, в обоих случаях — без потери сета. Сегодня чех одержал первую победу.

В первой партии соперники особо не давали друг другу возможностей сделать брейк. У Хачанова за весь сет был лишь один брейк-пойнт, который он упустил. Куда больше шансов было у Легечки, но он в шестом гейме не смог реализовать пять брейк-пойнтов, в том числе тройной. А в 10-м гейме россиянин, подавая, и вовсе оказался в шаге от потери партии, но соперник не воспользовался сетболом на приёме — 5:5.

Ещё два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором Карен выпутался из ещё более сложной ситуации. Иржи сразу после перехода первым сделал мини-брейк (4:3), вскоре после чего вышел на тройной сетбол — 6:3. Но Хачанов отыгрался — 6:6! После этого деморализованный оппонент допустил двойную ошибку, а следующий розыгрыш Карен, уже на своей подаче, взял — 7:6 (8:6) за 1 час 8 минут.

Во втором сете Хачанов неудачно провёл третий гейм, на своей подаче, и Легечка стал автором первого брейка в матче. В шестом гейме россиянин добрался до брейк-пойнта, но не использовал его — 4:2 в пользу чеха. А в восьмом гейме Карен наконец-то взял чужую подачу, после того как Иржи пробил в сетку на двойном брейк-пойнте, — 4:4.

Карен Хачанов Фото: Phil Walter/Getty Images

Затем Хачанов сам себе устроил проблемы на подаче, но спасся с тройного брейк-пойнта, выиграв пять очков подряд. В 10-м гейме Карен заработал матчбол на приёме, но упустил его — Иржи мастерски провёл ключевой розыгрыш. А 12-й гейм, в котором Хачанов принимал при 6:5 в свою пользу, прошёл ещё более драматично: россиянин упустил ещё четыре матчбола! Пришлось играть второй тай-брейк, в котором Легечка при 6:5 использовал первый же сетбол на приёме (Хачанов пробил в сетку) — 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут.

Решающую партию Хачанов начал с брейка, вскоре упустил ещё один брейк-пойнт, в своих геймах всё контролировал, ничего не позволяя сопернику… Но в восьмом гейме у россиянина случился провал на своей подаче. Он выиграл только одно очко, и Легечка сделал брейк — 4:4. После этого чех под ноль забрал свой гейм, а потом использовал второй матчбол на приёме — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 58 минут.

Так Хачанов потерпел первое поражение после пяти побед подряд (с учётом турнира в Дохе, где он завоевал титул). Легечка же в четвертьфинале сыграет с Александром Бубликом (Казахстан, 7), который во втором раунде на двух тай-брейках прошёл голландца Таллона Грикспора.

Что касается Медведева, то он сегодня в матче второго раунда играет с итальянцем Лоренцо Сонего, входящим в топ-50 мирового рейтинга. На момент публикации материала идёт первый сет.

Турнир в Дубае закончится 2 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».