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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв итальянца Сонего

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим обладателем титула которого является.

В матче второго круга Медведев (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 48-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 1 минуту.

Медведев в рамках встречи ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Сонего семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Медведев сразится с победителем встречи Якуб Меншик (Чехия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 2 941 785. Соревнования продлятся до 2 марта.