Роддик: если вы не за Джоковича в спорах о величайшем игроке, вы просто ненормальный

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о спорах о том, кто является величайшим теннисистом в истории.

«Что делает споры о величайшем игроке в истории такими странными, так это то, что мы никогда не придём к какому-то заключению. Здесь всегда задействованы другие факторы, но вообще-то математике плевать на ваши чувства. Её также не волнует ваш статус вакцинации.

Если вы положите перед собой три списка карьерных достижений и выберете любое, кроме того, что принадлежит Новаку, вы просто ненормальный. Легко и просто, именно так оно и есть. Всё остальное — это вопрос о предпочтениях, о том, что вам нравится смотреть.

Я всегда говорил, что то, что в чём особенно хорош Новак, не сразу бросается в глаза неискушенному зрителю. То, что делает хорошо Роджер, очевидно. Это завораживает, если вы разбираетесь в теннисе так же глубоко, как я, и поражает, если это первый теннисный матч, который вам довелось посмотреть. Рафа, физическая мощь, с которой он может играть, скорость, даже драматичность его крика во время удара — всё это обретает смысл, когда ты знаешь, что он — настоящий гладиатор. В то же время Новак — хирург. Он буквально разбирает тебя на части. И приходится всем рисковать, чтобы хоть как-то повлиять на него. Он знает это, и вы знаете, что, скорее всего, не сможете это сделать.

Большинство из нас, участвующих в этих дебатах, не разбираются в тонкостях игры. Нам нравятся простые и понятные заголовки. А игра Новака, откровенно говоря, не помогает. Но если вы сейчас можете привести аргументы против его показателей и результатов, то вы просто умышленно невежественны», — приводит слова Роддика The Tennis Letter.