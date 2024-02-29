Стало известно, на каком турнире Маттео Берреттини вернётся в тур

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вернётся в теннис на турнире серии «челленджер» в Финиксе после травмы и сыграет впервые после Открытого чемпионата США. Об этом сообщает ATP Tour.

Для участия ему выделено специальное приглашение (WC). Последний раз на корт Берреттини выходил в августе, но на втором круге чемпионата США по теннису отказался от матча из-за травмы лодыжки.

Отметим, что в начале 2022 года Берреттини был шестой ракеткой мира, сейчас он находится на 125-м месте рейтинга. Сейчас на его счету есть семь титулов в турнирах АТР.

Сам теннисист признавался, что из-за большого количества травм, которые доставляют дискомфорт, он перестал радоваться теннису. А в первом матче после травмы косых мышц живота в июне 2023 года он не смог сдержать слёз из-за обидного поражения.