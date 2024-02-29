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Джессика Пегула отдала Юле Нимайер четыре гейма и вышла в четвертьфинал Сан-Диего

Джессика Пегула отдала Юле Нимайер четыре гейма и вышла в четвертьфинал Сан-Диего
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Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сан-Диего (США), на котором посеяна под первым номером. Во втором круге Пегула переиграла в двух сетах 126-ю в мировой классификации Юле Нимайер из Германии — 6:0, 6:4.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 08:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Юле Нимайер
126
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер

Матч продлился 1 час 4 минуты. Пегула дважды подала навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Нимайер один эйс при шести двойных ошибках и один выигранный брейк-пойнт из пяти. Во втором сете американка была впереди со счётом 5:1, но отдала три гейма подряд и едва не позволила сопернице сравнять счёт.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей противостояния российской теннисистки Анны Блинковой (51-я ракетка мира) и украинки Даяны Ястремской (33-я ракетка мира, пятый посев на турнире).

Турнирная сетка турнира WTA-500 в Сан-Диего
Календарь турнира WTA-500 в Сан-Диего
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