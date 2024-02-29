Хольгер Руне обыграл Ковачевича и вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в четвертьфинал теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Во втором круге датчанин со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича. Встреча теннисистов длилась 1 час 52 минуты. На счету Руне 11 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Ковачевич отметился семью эйсами и двумя двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.

В 1/4 финала Руне сыграет с 58-й ракеткой мира немцем Домиником Кёпфером.

Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минор.