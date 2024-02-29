Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв Флавио Коболли

12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).
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В первом раунде грек со счётом 6:3, 7:6 обыграл 69-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа. На счету Циципаса пять эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Коболли отметился пятью эйсами и одной двойно ошибкой, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Циципас сыграет с девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который во втором круге обыграл австрийца Себастьяна Офнера.
Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минор.
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