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Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв Флавио Коболли

Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв Флавио Коболли
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12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Акапулько. 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 04:55 МСК
Флавио Коболли
69
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6
6 		7 8
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В первом раунде грек со счётом 6:3, 7:6 обыграл 69-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа. На счету Циципаса пять эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Коболли отметился пятью эйсами и одной двойно ошибкой, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Циципас сыграет с девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который во втором круге обыграл австрийца Себастьяна Офнера.

Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минор.

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