Ник Кирьос: жалею о том, что позволил людям узнать себя слишком близко

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях ответил болельщикам на вопросы о себе. Он заявил, что из-за того, что был открыт некоторым людям, они помешали ему выигрывать больше.

«О чём жалею? Что позволил людям узнать меня слишком близко. Они выиграли от этого больше, чем я. Большинство из них были просто помехами.

Совет? Ты никогда не сможешь нравиться всем. Когда ты чувствуешь себя полностью комфортно в собственной шкуре, ты достигаешь пугающего уровня свободы и получаешь удовольствие от всего. Ты можешь действовать людям на нервы и веселиться по этому поводу», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Напомним, 35-я ракетка мира Кирьос был финалистом Уимблдона в 2022 году, но в 2023-м выпал из рейтинга АТР. Он снялся со всех соревнований из-за операции, перенесённой на колене.