17-летний теннисист Фонсека отказался от учёбы в университете ради спортивной карьеры

Чемпион юношеского US Open — 2023, 343-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека отказался от учёбы в университете ради профессиональной карьеры.

«Хочу заявить, что в 2024 году не пойду в университет и стану профессионалом. Это очень трудное решение для меня и семьи. Я мечтал о студенческой жизни в Шарлотсвилле, где я занимался бы спортом, который люблю. Но в последние месяцы профессиональный теннис захватил меня так, что я просто не мог ему отказать. Я должен искренне поблагодарить Университет Вирджинии и всех людей, принимавших участие в моём поступлении. Хоть я не пойду учиться, но могу сказать, что этот университет очень перспективный для молодых теннисистов на пути к профессиональной карьере», — написал теннисист в своих соцсетях.

Отметим, Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч на уровне тура. В матче 1/16 финала 17-летний бразилец разгромил 36-ю ракетку мира француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.