Руне вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв американца Александра Ковачевича

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).
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Во втором раунде датчанин со счётом 7:6, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича. Встреча теннисистов длилась 1 час 50 минут. На счету Руне девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Ковачевич отметился семью эйсами и двумя двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США). Встреча теннисистов состоится сегодня, 1 марта.
Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минор.
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