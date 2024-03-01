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Руне вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв американца Александра Ковачевича

Руне вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв американца Александра Ковачевича
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Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Акапулько. 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 07:20 МСК
Александр Ковачевич
93
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Во втором раунде датчанин со счётом 7:6, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича. Встреча теннисистов длилась 1 час 50 минут. На счету Руне девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Ковачевич отметился семью эйсами и двумя двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США). Встреча теннисистов состоится сегодня, 1 марта.

Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минор.

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