Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) 25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван (41-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Павлюченкова в этой встрече семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ван пять эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Сан-Диего (ж). 2-й круг
01 марта 2024, пятница. 06:40 МСК
25
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|2
41
Синьюй Ван
С. Ван
В четвертьфинале соревнований в Сан-Диего Анастасия Павлюченкова встретится с 34-й ракеткой мира представительницей Украины Мартой Костюк.
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