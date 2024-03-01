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Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) 25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван (41-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Павлюченкова в этой встрече семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ван пять эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
01 марта 2024, пятница. 06:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
25
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Синьюй Ван
41
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

В четвертьфинале соревнований в Сан-Диего Анастасия Павлюченкова встретится с 34-й ракеткой мира представительницей Украины Мартой Костюк.

Расписание турнира WTA-500 в Сан-Диего
Турнирная сетка соревнований
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