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Петкович: Свёнтек знает, что должна развиваться. Соболенко и Рыбакина дышат ей в затылок

Петкович: Свёнтек знает, что должна развиваться. Соболенко и Рыбакина дышат ей в затылок
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Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о лидерстве польской теннисистки Иги Свёнтек в мировом рейтинге и слабых моментах в игре спортсменки.

«За лидерством Иги в мировом рейтинге интересно наблюдать, поскольку она чувствует, что другие теннисистки дышат ей в затылок, особенно Арина Соболенко, поэтому она знает, что должна продолжать развиваться и работать над своей игрой. Единственное, чего у неё нет по сравнению с Рыбакиной и Соболенко, — это мощная подача, которая может принести много лёгких очков. Янник Синнер тоже работал над этим аспектом, когда понял, что уступает в этом. Теперь он кажется непобедимым», — сказала Петкович в подкасте Tennis Channel Inside-In.

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