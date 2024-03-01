Бублик — после дисквалификации Рублёва: «Так не делается, Андрюх»

Казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на мат россиянина Андрея Рублёва в сторону линейного судьи во время полуфинального матча между ними на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).Российский теннисист, пятая ракетка мира, был дисквалифицирован при счёте 5:6 в третьем, решающем сете.

«Так не делается, Андрюх. Зря ты так», — обратился Бублик к Рублёву после того как к теннисисту подошёл супервайзер турнира, который сообщил, что судья понимает русский язык.

Рублёв был дисквалифицирован за оскорбление линейного, а победа в матче была присуждена Бублику. После дисквалификации Андрей Рублёв потеряет все очки и призовые за этот турнир.

В финале турнире категории ATP-500 в Дубае Бублик сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.