«Ты серьёзно сейчас?» Рублёв — линейному судье во время матча с Бубликом

Сегодня, 1 марта, российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, был дисквалифицирован с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) за мат в сторону линейного судьи. Инцидент случился в концовке встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом, при счёте 5:6 в третьем, решающем сете.

Рублёв обратился к линейному: «Ты серьёзно сейчас, блин (в оригинале Рублёв нецензурно выругался. — Прим. «Чемпионата»)?». Сразу же к теннисисту подошёл супервайзер турнира, который сообщил, что судья понимает русский язык. Спортсмен попытался оправдаться: «Клянусь, я ничего такого не говорил», — но безуспешно. Рублёв был дисквалифицирован за оскорбление линейного, а победа в матче была присуждена Бублику.

После дисквалификации Андрей Рублёв потеряет все очки и призовые за этот турнир.