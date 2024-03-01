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«Я сомневаюсь, что он сказал что-то сумасшедшее». Бублик — о дисквалификации Рублёва

«Я сомневаюсь, что он сказал что-то сумасшедшее». Бублик — о дисквалификации Рублёва
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Казахстанский теннисист, 23-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинальном матче между ними на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Российский теннисист, пятая ракетка мира, был дисквалифицирован при счёте 5:6 в третьем, решающем сете за мат в сторону линейного судьи.

«Я очень сомневаюсь, что Андрей сказал что-то сумасшедшее. Он не такой парень. Но я думаю, что таковы правила. Они так и сделали, просто следят за процедурой. Жаль, что все так закончилось.Желаю Андрею как можно скорее вернуться в строй», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Андрей Рублёв потеряет все очки и призовые за этот турнир. В финале турнире категории ATP-500 в Дубае Бублик сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

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