«В данном случае сыграл ещё и человеческий фактор». Вихлянцева — о дисквалификации Рублёва

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала дисквалификацию своего соотечественника, пятой ракетки мира Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Матч с казахстанцем Александром Бубликом был остановлен при счёте 5:6 в третьем, решающем сете из-за нецензурной лексики россиянина в адрес линейного судьи.

«Очень противоречивая ситуация. Мы все прекрасно знаем, что многие спортсмены, теннисисты иногда выплёскивают свой стресс, свои нервы именно через выкрики. И, конечно, ситуация, при счёте 5:5 в третьей партии является очень напряжённой, ведь это полуфинал крупного турнира. Мы не знаем, попал ли тот мяч в корт или оказался в ауте. Cтоит признать, что Андрей слишком близко подошёл к линейному судье и сказал эти неприятные слова. Я думаю, что в данном случае сыграл ещё и человеческий фактор. При этом нужно понимать, что судьи могут повлиять на исход матча. Они могут что-то сказать, что будет в итоге правильно или неправильно. Отмечу, что на многих турнирах есть электронная система, которая заменяет линейных судей. Хочется только надеяться, что эта ситуация очень быстро пройдёт. Это неприятное завершение матча, очень жалко, что Андрея дисквалифицировали на таком счёте в матче против Бублика», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.ru.

В финале турнира в Акапулько Александр Бублик сыграет с 18-й ракеткой мира французом Уго Умбером.